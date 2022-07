Mūžībā devusies rakstniece Agate Nesaule

Viņa publicējusi akadēmiskos rakstus, literārās esejas un autobiogrāfisko romānu “A Woman in Amber: Healing the Trauma of War and Exile” (1995), kurš saņēma Amerikas Grāmatu balvu. 1997. gadā romāns izdots Latvijā ar nosaukumu “Sieviete dzintarā”.