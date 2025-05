Latvijas dziesmu topā pašmāju mūziķi aizvadījuši lielisku nedēļu

Radiostaciju tops

Latvijas radiostaciju topa augšgalā joprojām ir Eds Šīrans ar jauno dziesmu “Azizam”. Otrajā vietā lēcienu no sestās vietas piedzīvojusī grupa “Astro'n'out” ar singlu “Mūc”. Jāatzīmē, ka bieži pašmāju mūziķiem nesanāk nonāk radiostaciju lielā topa trijniekā. Jācer, ka šis precedents kļūs par jaunu tendenci. Trešā ir Mailija Sairusa ar dziesmu “End Of The World”.