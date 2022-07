“Nav Buobu, Nav Osoru”! Apvienība “Latgalīšu reps” izdod jaunu singlu

“Dziesma radās spontāni. Kādā vēlā vakara stundā, sēžot pie Didža mājās, pamanīju, ka viņa logiem nav aizkaru. Uz jautājumu, kāpēc tā? Didzis atbildēja: “Nav buobu, nav aizkaru!”. Šī frāze aizķērās, tika atrasts Boba Mārlija motīvs no dziesmas “No Woman, No Cry” un rezultātā radās piedziedājums, kas vēlāk apauga ar tekstu, balstoties uz katra pieredzes stāstu par toksiskām attiecībām ar sievietēm,” stāsta Ivo Grigalis, viens no grupas solistiem.