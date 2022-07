Aizmirsto grāmatu kapsētas literārajā visumā nu iespējams "izstaigāt" "Rēgu labirintu"

Safona romāni ir “Grāmatas, kas pierāda lasīšanas īpašo sūtību – iztēles pasaule, kas sākotnēji pieder vienīgi rakstniekam, lasīšanas procesā kļūst arī par lasītāja īpašumu. Un tēli, kas it kā ir tikai ieskicēti, bet smalki ieskicēti, ar bezgala tīrām un skaidrām līnijām, atdzīvojas – gan dzīvie, gan mirušie, tie izkāpj no ēnām, atnāk no vēja un rada vienu no lieliskākajām lasāmgrāmatām šai mirklī,” savulaik rakstīja laikraksts Diena.