ZeBrene kopā ar “Sudden Lights” izdod “no kosmosa nokritušu” dziesmu

“Pasaule trīc” autors ir pats noslēpumainais ZeBrene, kurš atklāj, ka šī dziesma teju vai iekrita klēpī, raugoties uz to, kas notiek pasaulē. “Dziesma iekrita no kosmosa šī gada šausmīgajā februārī, kad pasauli pāršalca ziņas par karu. Tajā brīdī nebija iespējams saprast, kas būs, kas nebūs, ko gaidīt, ko domāt. Šī dziesma bija mirkļa iespaids, jo kairinājums no ārpasaules bija pietiekami lieks, lai nevajadzētu, tā sakot, spiest tekstu ārā no sevis. Ja dzīve ir gluda un sakārtota, tad nereti nākas pameklēt iedvesmu, bet, ja pasaule pati ir tik ļoti intensīva, tad nav ko lieki izdomāt vai meklēt tēmu, par ko izteikties mūzikā,” skaidro ZeBrene.