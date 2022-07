Ilgi gaidīto Ineses Galantes festivālu atklās pasaules līmeņa sensācija

Dueta komēdijskečos piedalās neskaitāmas klasiskās mūzikas zvaigznes, tostarp Emanuels Akss, Džošua Bells, Janīna Jansena, Gidons Krēmers, Miša Maiskis, Viktorija Mulova un Juliāns Rahlins. Savukārt kopā ar aktieri, “Emmy” prēmijas laureātu, Oskara un “Zelta globusa” nominantu Džonu Malkoviču (John Malkovich) mūziķi izveidojuši novatorisku šovu “Mūzikas kritiķis”, ar kuru veiksmīgi uzstājas arī šodien. Kopā ar aktieri klajā laists arī kompaktdisks ar “runājošu” nosaukumu “Tev vienkārši ir jāsmejas” (You Just Have to Laugh).