FOTO un VIDEO ⟩ ASV kinofilmā Latvijas Nacionālā bibliotēka pārtop par lidostu

Kāds "TikTok" lietotājs vietnē ievietojis kadrus no ASV un Latvijas kino kopražojuma "Labais kaimiņš" ("The Good Neighbor"). Filmas skatītājus no Latvijas pārsteigušas pāris ainas, kurās iedzīvotājiem zināmās vietas pārtapušas par kaut ko pavisam citu.