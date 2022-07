"Labi ir visur, izņemot kopā ar ģimeni." Ekranizētas norvēģu finansistu slepenās dzīves

Jau pēc pirmās demonstrētās epizodes šis seriāls Norvēģijā kļuva par visu laiku skatītāko, un pēc abām sezonām var teikt, ka to noskatījusies piektā daļa Norvēģijā dzīvojušo – auditorija sasniedza 1,3 miljonus cilvēku.

Visvairāk norvēģus satrieca fakts, ka seriāls veidots pēc patiesiem notikumiem un tā scenārijs rakstīts pēc reālām intervijām ar finanšu industrijā strādājošiem cilvēkiem. Seriāls “Izeja” Norvēģijā saņēmis vairākus svarīgākos apbalvojumus kino un televīzijas jomā, tostarp divas reizes arī prestižo Golden Screen. Vairāki kinokritiķi to dēvē par spēcīgāko Skandināvijā tapušo seriālu kopš dāņu “Valdības” (Borgen) un dāņu/zviedru kopražojumā tapušo “Tilts” (Bron/Broen).

Kādā jaukā pavasara vakarā četri vīri no Norvēģijas finanšu elites satiekas izsmalcinātā restorānā Oslo centrā. Vakariņu laikā viņi krietni iedzer un atklāj savus dzīvesstāstus. Viens no viņiem ir veicis vazektomiju, taču neko par to nesaka sievai, kura joprojām neveiksmīgi cenšas ieņemt bērnu. Cits stāsta, ka jūtas labi visur, izņemot kopā ar ģimeni. Vēl kāds atklāj, ka vēlējies izdarīt pašnāvību, taču tā vietā nolēmis piešķirt dzīvei krāsas ar pastiprinātu alkohola lietošanu un izklaidēšanos.