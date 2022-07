Liepājas mūzikas festivāls "Summer Sound" – jau pēc nedēļas!

John Newman un Riton, kaimiņzemes The Roop, Ukrainas Go_A un citas, bet arī visa pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde - Musiqq, Gacho, Ansis, Jumprava, Dagamba, Astro’n’out, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Ralfs Eilands un daudzi citi.

Festivāla vārti apmeklētājiem tiks atvērti no 29. jūlija pulksten 17.00, bet labiekārtota (pieejamas dušas un labierīcības) telšu pilsētiņa būs gatava uzņemt jau no ceturtdienas, 28. jūlija, sākot no 17.00.