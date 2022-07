Norīkoti papildu vilcieni festivāla “Summer Sound” apmeklētājiem

Viens reiss ir virzienā no Rīgas uz Liepāju, otrs – atpakaļ. Piektdien, 29. jūlijā, plkst. 13.15 no Rīgas aties vilciens uz Liepāju. Atpakaļ uz Rīgu festivāla “Summer Sound” apmeklētājus aizvedīs īpaši norīkots vilciens svētdien, 31. jūlijā, kas no Liepājas izbrauks plkst. 12.10.