"Bel Tempo" atgriežas ar jaunu dziesmu un Anglijas laukos filmētu videoklipu

Grupas solists un dziesmas teksta autors Jūlijs Melngailis atzīst, ka iedvesma smelta no viņa paša pusaudža gadiem, kas pavadīti Londonā: "Es pusaudžu gados dzīvoju uz ielas, ko sauc Sandy Lane. Tas bija īpašs laiks un vieta, kas tagad liekas kā sapnis no tālas pasaules. Dažkārt aizmirstu, ka biju londonietis – Londona ir neatņemama daļa no manas identitātes."