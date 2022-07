"Tas, ja jums kaut kas nepatīk nenozīmē, ka tas ir pēdējais mēsls!" ansis par #reperuvasaru un otrajām iespējām

Ko tur liegties - šobrīd hiphopa mūzikas žanrs svin savu uzvaras gājienu. Par to liecina festivālu galveno mākslinieku izvēle, straumēšanas servisu dati, pārdoto albumu skaiti un gados jaunāko klausītāju mīlestība. Ņemot vērā, ka Latvijas mūziķu lielākais ienākumu avots pārsvarā ir no koncertdzīves, tātad no uzticamākajiem faniem, vaicājām ansim, cik svarīga ir kritiķu atzinība. "Mēs ar reperiem gadu laikā esam iemācījušies laist gar ausīm to, kas mums traucē, un novērtēt to, kas mums palīdz un patīk,