Kā Lady Gaga tika pie Roja Rodžera pašdarinātā kroņa, kas viņam bija pamatskolas izlaidumā

Rojs Rodžers ir ne tikai atzītākais Latvijas influenceris, bet jau no bērnības izcēlies kā ekstravaganta personība savu vienaudžu vidū. Raidījumā "Iečeko slavenību" Roja vecmamma dalās ar spilgtu atmiņu no mazdēla dzīves: pamatskolas izlaidumā viņš bija tērpies paša radītā tērpā un ar ziedu kroni galvā. Par to, kā šis pats kronis nonāca pasaulslavenās dziedātājas Lady Gaga galvā, pastāstīja arī pats Rojs.