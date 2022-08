Eksperimentālās mūzikas festivāls "Skaņu mežs 2022" izziņo jubilejas programmu

Vučkova darbojas arī kā improvizētāja, un nesen novadīja rezidenci prestižajā koncertttelpā Cafe OTO. Vučkova izpildīs kā savu, tā Ablingera mūziku, un koncerta beigās komponists viņai pievienosies kopīgā improvizācijā. Lūgts “Skaņu mežā” improvizēt ar Vučkovu, Ablingers atzina, ka neko tamlīdzīgu līdz šim nav darījis: “Šis viennozīmīgi ir uzbrukums. Bet laipni gaidīts uzbrukums!” (“This is clearly an assault… But a welcome one!”)