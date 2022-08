Ko skatīsimies TV rudenī? Ar jautru ballīti atklāta "Tet" jaunā sezona

Bērnu labākajam draugam Ričijam Rū savs pasaku raidījums

Bestselleri pārtop seriālos – “Anna no Zaļkalniem” un “Tarakāni tavā galvā”

Tā centrā ir psihoterapeits Roberts, kurš, uzklausot dažādu klientu dzīves stāstus, vienlaikus cenšas tik galā ar savu samezgloto dzīvi. Kā tikt galā ar traucējošiem “tarakāniem” citu galvās un iespējami saudzīgi ar tiem iepazīstināt pašus to “saimniekus?” Savukārt klasiskās literatūras “Anna no "Zaļajiem jumtiem"” ekranizāciju seriālā “Anna no Zaļkalniem” varēs lūkot oktobrī. Tas vēsta par piecdesmitgadīgo Mariju, kuru atveido Rēzija Kalniņa un kuras dzīvi ar kājām gaisā sagriež Marijas Kuļikovskajas atveidotā spurainā audžumeita Anna. Rudmatainajai meitenei, kura nemitīgi iekuļas dažādās nepatikšanās, izdodas atvērt Marijas sirdi un izveidot saikni ar sevī dziļi apslēpto bērnu, no kā viņa līdz šim tik ļoti baidījusies.