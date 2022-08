Galkins kārtējo reizi saskāries ar kritiku; atbildi parādā nepaliek

Galkins saņēmis pārmetumus no sekotājiem, kuri apgalvo, ka iepriekš Galkins sociālajos tīklos nav publiskojis pateicības video pēc saviem koncertiem.

Humorists šīs runas kliedējis ar astoņu minūšu garu atbildes video. "Īsa video no koncerta ievietošana ar pateicību skatītājam ir mana "Instagram" konta ilggadēja tradīcija. 1. Tam nav nekāda sakara ar dienas kārtību, es necenšos nevienam neko pierādīt, nevienu pārliecināt par savu popularitāti. 2. Es vienmēr esmu rādījis aplausus un fragmentus gan no Krievijas pilsētām, gan ārzemju turnejām. 3. Es vienmēr esmu centies runāt no skatuves tās valsts valodā, kurā esmu ieradies.