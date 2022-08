"Viņi mani iznīcināja." Britnija Spīrsa nāk klajā ar šokējošām atklāsmēm par savu ģimeni

Spīrsa apgalvoja, ka bija spiesta pastāstīt sabiedrībai, ka meklējusi palīdzību sava tēva Džeimija Spīrsa slimības dēļ, taču patiesībā aiz slēgtām durvīm raudājusi un lūgusies tēvu un pārējos aizbildņus. "Es viņiem prasīju - kāpēc jūs man to nodarāt?" uz ko tēvs atcirtis: "Tev nav jāiet, bet, ja to nedarīsi, mēs vērsīsimies tiesā un tu zaudēsi. Manā pusē ir daudz vairāk cilvēku nekā tavā. Tev pat nav advokāta, tāpēc nedomā par to."