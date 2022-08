FOTO ⟩ Seriāla "Nemīlētie" jaunā sezona ir klāt. Ieskaties filmēšanas aizkulisēs!

“Šosezon skatītājus sagaida negaidītas veco tēlu atgriešanās, kā arī jauni tēli. Ņemot vērā seriāla specifiku, ir jārēķinās ar to, ka daži tēli seriālu arī atstās.

No savas puses mēs mēģinām panākt to, lai skatītājam ir interesanti, un viņu aizrauj gan tēli, gan sižeta pavērsieni,” par jauno sezonu pastāstīja seriāla režisors Jurijs Djakonovs.

Skaties jaunāko seriāla “Nemīlētie” sezonu jau no 5. septembra straumēšanas platformā Go3, kā arī no 19. septembra kanālā TV3 no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 21.10.