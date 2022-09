Slavenā ukraiņu influencere Stužuka pārcēlusies uz lepnu māju Rīgā

Stužukas vārds medijos izskanēja 2020. gada oktobrī, kad no Covid-19 komplikācijām mir viņas vīrs, ukraiņu influenceris, fitnesa entuziasts un trīs bērnu tēvs Dmitrijs Stužuks. Drīz vien pēc tam Stužuka atrada jaunu mīlu - vīrieti no Rīgas vārdā Antons. Influencere Latvijā ieradās, bēgot no kara Ukrainā. Latvijā viņa dzīvo ar saviem trim bērniem.