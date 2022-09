91 gada vecumā miris leģendārais kino režisors Žans Liks Godārs

Režisors dzimis 1930. gada 3. decembrī, turīgā franču-šveiciešu ģimenē. Viņš ir viens no savas paaudzes provokatīvākajiem un zināmākajiem kino autoriem, kura darbi 1960.-1970. gados iezīmēja Eiropas jaunā viļņa kino veidošanos, sevišķi populāra kļuva jauniešu drāma “Breathless” (“Līdz pēdējam elpas vilcienam”) ar tolaik vēl jauniņo kino aktieri Žanu Polu Belmondo galvenajā lomā.

2010. gadā Godāru godināja Amerikas Kinoakadēmija (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences), piešķirot goda "Oskara" (Oscar) balvu – par kaismīgumu, konfrontāciju un jauna veida kino radīšanu.