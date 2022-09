Medijs: Princis Harijs par karalienes nāvi uzzinājis vien piecas minūtes pirms oficiālā paziņojuma

"The Telegraph" ziņo, ka Saseksas hercogs saņēma zvanu no sava tēva, karaļa Čārlza III, neilgi pirms nolaišanās Aberdīnā, Skotijā, vien 80 kilometru no Balmoralas pils. Laikā, kad nolaidās Harija lidmašīna, paziņojums tika izplatīts Bakingemas pils oficiālajā mājaslapā un sociālajos tīklos.