Pirmo reizi Latvijā uzņem lielbudžeta dāņu detektīvtrilleri

Detektīvstāsta režiju uzņēmies viens no izcilākajiem dāņu režisoriem un scenāristiem Ole Kristians Madsens (Ole Christian Madsen).

Filmā piedalīsies arī ļoti spēcīgs aktieru sastāvs – galveno lomu atveido viena no lielākajām dāņu kinozvaigznēm Ulrihs Tomsens (Ulrich Thomsen), kurš ir filmējies ļaundara lomā Džeimsa Bonda filmā “The World Is Not Enough” līdzās Pīrsam Brosnanam, kā arī citos starptautiski godalgotos projektos.