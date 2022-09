Vai sievietes drīkst dusmoties?

"Kad es izdodu dziesmu publiski, tā vairs nepieder man. Es vairs nejūtu īpašumtiesības uz to. "You Oughta Know" kļuva par sava veida ielūgumu un uzaicinājumu citiem. Ja daži cilvēki baidījās paši no savām dusmām, tad, lūk, es atrados uz skatuves, izrādot savas dusmas un nejūtoties vainīga par to. Cilvēki to sauca par atriebības dziesmu," izdevumam "Hollywood Reporter" saka Morisete, atminoties karjeras pirmsākumus.