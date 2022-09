Robijs Viljamss koncertēs Rīgā

Vairāk nekā 85 miljoni pārdotu albumu visā pasaulē, 14. nr. 1. albumi Lielbritānijā, 14. nr. 1 singli; visvairāk dienā pārdoto koncertu biļešu (1.6 milj. 2005. gada 19. novembris), rekorda nozīmīgas uzstāšanās Knebworth parkā līdz 375 000 klausītājiem 2003. gadā, atkārtotā apvienošanās ar Take That un tā panākumi, nepārspējamas 18 “Brit Awards” balvas, piedalīšanās X Faktora vērtēšanā, “Royal Shakespeare Company” kompānijas mūzikls “The Boy In The Dress, Soccer Aid”, neskaitāmas sadarbības mūzikā, mākslā, radio, grāmatās, modē, TV un kino.