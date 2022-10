Zināma šā gada labdarības maratona "Dod pieci!" tēma

"Dod pieci!" notiks no 16. līdz 22. decembrim, nedēļas garumā raidot no īpašas stikla studijas pilsētvidē, Doma laukumā.

Tēmu pētīs un stāstus veidos arī Latvijas Televīzijas Ziņu dienests. Maratona norises laikā Latvijas Televīzijā ik dienu būs skatāmas translācijas no stikla studijas, ikvienam būs iespēja tiešraidē sekot līdzi arī "Dod pieci!" atklāšanai un noslēgumam.

Labdarības maratons "Dod pieci!" ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai.