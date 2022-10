Summer Sound atklāj pirmos nākamā gada festivāla māksliniekus

Šajā gadā festivāls “Summer Sound” pulcēja līdz šim lielāko apmeklētāju skaitu, līdz ar to kļūstot par lielāko pludmales festivālu Baltijas valstīs. Festivālu abās tā norises dienās apmeklēja vairāk nekā 40 tūkstoši piedzīvojumu un mūzikas baudītkāres cilvēki. Uz četrām festivāla skatuvēm varēja vērot vairāk nekā 50 muzikālos priekšnesumus no pašmāju un pasaules zvaigznēm, tajā skaitā John Newman un Riton, The Roop, Ukrainas Go_A, Musiqq, Gacho, ansis, Jumprava, Dagamba, Astro’n’out, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Ralfs Eilands, Edavārdi un daudziem, daudziem citiem. Papildus muzikālām aktivitātēm apmeklētājiem bija iespēja ieraudzīt Liepāju no panorāmas rata, izmēģināt sportisko veiksmi volejbola turnīrā un vēl daudzas citas aktivitātes, tajā skaitā ieskaņas pasākumi vēl labu laiku pirms festivāla norises dienām.