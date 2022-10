Grieķu stoner roks "1000mods" izpildījumā - sestdien Rīgā

Grupa “1000mods” dibināta 2006.gadā un tā uzskatāma par vienu no pēdējās desmitgades veiksmīgākajām Grieķijas neatkarīgās mūzikas grupām. Līdz šim “1000mods” izdevusi četrus studijas albumus. Pēdējais no tiem - “Youth of Dissent” - iznāca 2020.gadā.