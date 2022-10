Nesaprastais ģēnijs vai vienkārši "džankijs": Kurta Kobeina dienasgrāmata atklāj jaunus faktus

Kobeins, kurš pārdzīvoja par savas ģimenes sabrukšanu, no sirds mīlēja Lovu, un viņam sāpēja tas, kā viņu attiecības tiek atspoguļotas medijos. Viņš - 90. gadu balss, bet Lova, kura grūtniecības laikā lietoja narkotikas, bija kļuvusi par nīstāko sievieti Amerikā. “Es jūtos apgānīts. Sapuvusī, ļaunā mediju industrija,” tā Kobeins.

Meita bija vien no Kobeina lielākajiem dzinuļiem. Viņš darīja visu, lai viņa būtu laimīga. Kobeins atgriezās studijā, uz laiku pārstāja lietot narkotikas, taču nespēja pieņemt jauno lietu kārtību. Viņa jūtīgums pret neizmērojamo slavu un mīlestība pret cilvēku, kurš bija par asu viņa jūtīgajai dvēselei, salauza Kobeinu, un 90. gadu ikona savu dzīvi beidza pašnāvībā 1994. gada 5. aprīlī.

Režisora Breta Morgena dokumentālā filma "Montage of Heck" uzņemta divdesmit gadus pēc Kurta Kobeina nāves. Tā ir pirmā filma, kur piedalās Kobeina atraitne Kortnija Lova. Filmā tiek izmantoti materiāli no Kurta dienasgrāmatas, kā arī mājas video, kuri pirms tam nekad nav tikuši publiskoti - sākot ar Kurta bezrūpīgo bērnību, pusaudžu gadu fotogrāfijas un, protams, ieraksti no koncertiem un privātiem video. Kurta ģimenes un draugu stāstījumi, kā arī viņa paša ieraksti ļauj iepazīties ar viņu tuvāk, ļaujot katram izdarīt secinājumus, vai viņš bija vienkārši "džankijs" ar ģitāru rokās un cigareti zobos vai nesaprasts ģēnijs šajā trauksmainajā pasaulē?