"Ērkšķos" kārtējās lamas un izbalsošana

Dāmu kurnēšana nepaliek bez sekām un uz izbalsošanas strīpas jau atkal Bukums norāj par nekorekto uzvedību. “Tas ir bezjēdzīgi. Jau atkal pirmais, ko no rīta dzirdu, ir jūsu lamuvārdi. Man ir retorisks jautājums – ja diena vēl nav sākusies un jūs pasūtāt pasauli di**t, ko pasaule jums atbildēs?! Zinu, ka jūs besī noteikumi, attīrīšanās, saskaņa un harmonija, bet, lūdzu, skatieties uz lietām plašāk.

Aicinot dalībnieces pašas izteikt viedokli par to, kurai kolēģei būtu projekts jāpamet, teju vienbalsīgi tika nosaukts Lilitas vārds - gan sadzīvisko konfliktu dēļ, gan pārmetot nespēju iekļauties kolektīvā un to, ka viņa jau šobrīd no projekta sev esot paņēmusi visu, ko var.