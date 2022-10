Mārtiņš Vilsons intervijā filozofē par dzīves beigām: "Man jābūt ar nāvi uz tu."

Publiskojam fragmentu no intervijas!

Manu prātu visu mūžu aizņem viena doma – kā nodzīvot tā, lai nebūtu kauns. Bet, lai to izdarītu... Šorīt, braucot no dublāžas, sēdēju korķī un domāju: nez cik es ilgi vēl dzīvošu? Un man liekas – vajadzētu diezgan ilgi. Jo man ir plāniņš – saraksts ar to, ko gribu izdarīt. Nomirt jau ir baigais piedzīvojums, bet līdz tam ir jānopelnās.