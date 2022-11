Seriāla "Nemīlētie" zvaigzne: "Vajadzētu taču bērnus un precēties. Bet tad arī partneri vajag, ar kuru to vēlētos!"

27 gadus vecā Bojarkina intervijā atklāj, ka sāk domāt par ģimenes veidošanu. "Tik daudz tiek runāts par sievietes bioloģisko pulksteni, un spiediens no ārpasaules arī rada zināmu stresu, bet – ak Dievs! – es taču gribu strādāt un darīt to, kas man patīk, bet vajadzētu taču arī bērnus un precēties. Bet tad arī partneri vajag, ar kuru to vēlētos," atklāj aktrise.