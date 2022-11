Kur pazudusi efektīgā Liene Ušakova?

Ušakova neslēpj, ka kādu laiku turējusi aizvainojumu uz Latvijas medijiem. "Es ļoti ilgu laiku biju nocietinājusies no Latvijas medijiem. Man likās, ka ir pareizais solis paiet no visa maliņā un vienkārši visus ignorēt, nevienam neatbildēt uz jautājumiem, līdz ar to es neiesaistījos absolūti nekādās sarunās un diskusijās vispār. "