Latviešu filmas – prestižā Igaunijas kinofestivālā

Signes Baumanes animācijas mūzikls Mans laulību projekts (seansi no 24.11.), Staņislava Tokalova spēlfilma Mīlulis (seansi no 22.11.) un Matīsa Kažas Ūdens garša (seansi no 21.11.), konkursā iekļauta arī igauņu filma Aptiekārs Melhiors, kur Latvijas studija Film Angels Production piedalījusies kā kopražojuma partneris.