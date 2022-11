Ekskluzīvi TVNET ⟩ Intervija ar daudzsološo somu diriģentu Tarmo Peltokoski

Uzaugu mazā Rietumsomijas pilsētiņā Vāsā, kas nosaukta par godu Zviedrijas karalim un kurā puse iedzīvotāju runā zviedriski. Klavieres sāku spēlēt tikai astoņu gadu vecumā, turklāt pēc savas iniciatīvas, nevis tāpēc, ka kāds mani būtu spiedis to darīt.

Zinu, ka cilvēkiem patīk atcerēties bērnību, bet es nezin kāpēc nemēdzu to darīt. Biju ļoti mērķtiecīgs no 13 gadu vecuma… Tu tiešām vēlies dzirdēt par manu bērnību?

Parunāsim par to, kā mūzika atnāca pie tevis.

Mani vecāki nav mūziķi, bet vecmāmiņa bija vokālā pedagoģe. Viņa dzīvoja netālu no mums, viņai bija klavieres, un lielāko daļu laika es pavadīju pie viņas. Spēlēju klavieres, bet tas nebija nekas nopietns. Notis nepazinu, spēlēju kaut ko pēc dzirdes.

uzliku zīmējumus uz nošu pults un spēlēju to, ko redzu bildēs. Līdz pat šodienai atceros šo to no tālaika kompozīcijām. Ir pat saglabājies video. Jā, man bija kādi astoņi gadi.