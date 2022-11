Foto ⟩ Paradīze nemaz nav zaudēta: "Paradise Lost" koncerts Rīgā

Kopumā grupa nospēlēja dziesmas no desmit albumiem, kas aptver visus grupas ilgās daiļrades periodus. Piecas dziesmas bija no albuma “Obsidian”, pa divām no “Draconian Times” un “One Second”, bet pa vienai dziesmai no vēl septiņiem albumiem, sāķot ar 1991.gada “Gothic” un beidzot ar 2017.gada “Medusa”.