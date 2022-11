VIDEO ⟩ Vislatvijas akcija "Gaismas krasts" pretendē uz labākā pasākuma titulu pasaulē

Producentes Ineses Lukaševskas un tās vadītās aģentūras Luka radītā akcija “Gaismas krasts” ir iekļuvusi pasaulē prestižākā pasākuma industrijas konkursa BEA World Festival (Best event award) finālā, kurā tiek apbalvoti labākie izklaides un kultūras pasākumi no visas pasaules, un šobrīd pretendē uz pasākumu industrijas Oskaru divās kategorijās. Konkursa finālā Latvijas aģentūra sacentīsies ar vadošajiem pasaules zīmoliem no kuriem labākā tituls tiks paziņots 25. novembrī svinīgā ceremonijā Romā.