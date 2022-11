Bukums par "Ērkšķu" dāmu peripetijām: "Meksikāņu seriāli nobāl!"

Ja šādi darbosieties reālajā pasaulē, jau pēc trijām dienām sāksiet jāt ar zirgiem un šaut viena uz otru. Filtrējiet, ko runājat! Reālajā pasaulē tā nav, ka no rīta draugs, pēc divām stundām - ienaidnieks. Tas var šķist smieklīgi, bet patiesībā ir ļoti briesmīgi. Sāciet dzīvot pa īstam,” dāmām atgādina Bukums.

Tikmēr izbalsošanas rezultāti jau atkal iezīmē koalīciju – vairums nosauc Elīnu, kura cieš no alkohola atkarības un emocionālajām svārstībām, un to apstiprina arī ekspertu vērtējums. “Tu stāvi uz vietas, jo daudz ko jau esi iemācījusies. Taču esi palaidusi garām spēju ieklausīties sevī un rast mieru un harmoniju. To es tev arī novēlu,” līdz ar bagātīgu dāvanu birumu Elīnai sacīja Jānis Bukums.