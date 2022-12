Vai mūziķim jāsaņem atlīdzība par saviem ierakstiem?

Tomēr gadu no gada viena no būtiskākajām socioloģiskā pētījuma sastāvdaļām ir sadaļa par to, no kurienes cilvēki (izsakoties vienkāršoti) “ņem” mūziku, kuru klausīties, kā viņi (tīri tehniski) klausās mūziku un kādus tehniskus līdzekļus izmanto, lai veidotu savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.