"Citu zēnu" solists atklāj, kā dalība šovā ietekmēja grupas darbību

un tagad viss atkarīgs no mums pašiem, vai spēsim durvis pavērt plašāk. Bet tajā pašā laikā vislielākais gandarījums, ka mūsu Eirovīzijas "Eat Your Salad" ir viena no visvairāk atskaņotajām latviešu dziesmām vēsturē, jo tagad "Spotify" mūzikas straumēšanas platformā tai ir gandrīz septiņi miljoni skatījumu!" lepns ir Jānis.