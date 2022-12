Latvijas Televīzija pārraidīs labdarības maratona „Dod pieci!” norises

Tāpat arī maratona laikā LTV1 būs skatāmas nakts tiešraides, LTV7 no plkst. 07.00 līdz 09.00 – rīta tiešraides, bet plkst. 18.00 LTV1 Dienas ziņas pieslēgsies Stikla studijai, kur kāds no dīdžejiem pavēstīs aktuālo saziedoto summu.

17. decembra LTV1 raidījumā “Aculiecinieks” būs emocionāls stāsts no vietas, kur satiekas palīdzības sniedzēji un saņēmēji – biedrības “Tavi draugi” angārs Ventspils ielā, kas šogad kļuvis par vienu no epicentriem dažāda veida palīdzības sniegšanā no kara atbēgušajiem ukraiņiem un palīdzības sūtīšanā uz Ukrainu.