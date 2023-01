Galvu reibinoša pieredze telpiskās mūzikas kupolā koncertzālē "Cēsis"

Latviešu komponista Platona Buravicka jaunais ambisoniskais skaņdarbs “Zem mīlestības patvēruma” iemieso telpiskās mūzikas būtību, kad esi notikumu, skaņas un esības epicentrā, un tā vēstījumu viņš skaidro šādi: “Parasti barjeras vai robežas rada, lai pasargātos no kaut kā arēja. Es, savukārt, cēlu barjeru, lai mīlestība neizklīst tur, kur to nesapratīs. Zem šī ieskaujošā plīvura ir vislielākā mīlestības koncentrācija, aiz plīvura - mīlestības enerģija izklīst; līdz ar to tās signāli tiek sagrozīti un var tikt nepareizi interpretēti.”