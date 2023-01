Videospēle, kas pārtapusi seriālā: kādas līdzības fani redzēs ilgi gaidītajā "Pēdējais no mums"

Arī projekta KinoKults.lv līdzdibinātājs Sergejs Timoņins izteicies: “Bieži izskan prognozes, ka videospēļu ekranizācijas būs nākamais kino "sprādziens" pēc komiksu ekranizācijām, kas valda pār kino pasauli pēdējos divdesmit gadus. Iespējams, tas sāksies ar HBO pirmo 2023. gada lielbudžeta seriālu “Pēdējais no mums”, tāda paša nosaukuma "PlayStation" videospēles "The Last of Us" ekranizāciju, kuras fani šo darbu gaida ar aizturētu elpu. Spēle norisinās pasaulē pēc ekoloģiskās apokalipses, kuras rezultātā lielākā daļa iedzīvotāju vai nu gājuši bojā vai mutācijas rezultātā pārvērtušies par asinskāriem briesmoņiem. Taču ne jau zombiji vai apšaudes bija videospēles "The Last of Us" galvenais trumpis - tie bija personāži, kuri spēja izraisīt patiesu līdzpārdzīvojumu. Spēlētāji, sirdij sažņaudzoties, ar asarām acīs sekoja līdzi skarbā algotņa Džoela un pusaudzes Ellijas asiņainajai odisejai pāri izpostītajai Amerikai. Un tieši to gaidām arī no spēles ekranizācijas lielbudžeta seriāla formātā."