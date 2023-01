Grupa "CREDO" sākusi gatavoties 50 gadu jubilejai

Grupa kopā ar dziedātāju Sandiju Vīganti ierakstījusi jaunu Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmas "Nekad un vienmēr" versiju. Dziedātāja to pirmoreiz izpildījusi jau 2012. gadā, talantu konkursā, pāris gadus vēlāk to ieskaņoja Andris Ērglis, bet nu mūziķei atkal ir iespēja to izpildīt - šoreiz kopā ar leģendāro grupu "CREDO", kura nākamgad plāno atzīmēt savu 50 gadu pastāvēšanu.