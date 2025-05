Elektroniskās mūzikas festivāls "Endorfin" popularizēs veselīgu dzīvesveidu

Festivāla galvenais mākslinieks būs Džodijs Visternofs (Jody Wisternoff, Lielbritānija) – angļu dīdžejs un producents, kas ir zināms kā veterānu house un trance mūzikas dueta "Way Out West" dalībnieks, kā arī kā progresīvās house mūzikas soloproducents, kas aptver žanrus no 90. gadu sākuma hardcore līdz deep house. Šobrīd daudzviet pieprasītais angļu dīdžejs ir ietekmīgās deju mūzikas ierakstu kompānijas Anjunadeep mākslinieks.