"Mēs jūs mīlam" izlaiž ideālo dziesmu pirtīm, disenēm un izlaidumiem

Izrādēs skatītājiem tiek piedāvātas etīdes un dziesmas par visdažādākajām tēmām, kuras nav svešas gandrīz nevienam – attiecības, "attiecības pastā" jeb rindas, attiecības, kurās no otra prasa arvien vairāk un vairāk (proti, auto remonts), attiecības, kurās nepamet sajūta, ka Tevi neņem par pilnu (politika) un tā tālāk. Norisē tiek iesaistītas arī skatītāju idejas.

Ralfs Eilands par dziesmu "Meet The Boyz" stāsta: "Ja pirms gada ar Rūdolfu Ozolu un Valteru Sprūdžu mēs visai spontāni sarakstījām līdz šim populārāko "Mēs Jūs Mīlam" dziesmu "Rich Itch", tad šogad līdzīgi ir radusies "Meet The Boyz". Lai arī mūsu apvienība sākās kā mans un Kaspara duets, tā jau ir izaugusi par kaut ko neizmērāmu, jo vajadzīgajās situācijās mums var pievienoties īstie cilvēki, tādēļ šoreiz dziesmā dzirdama arī VIŅA (Zelma Jēgere). Ceram, ka šis skaņdarbs cilvēkus priecēs pirtīs, disenēs, izlaidumos, dzimšanas dienās vai pat no rītiem kā enerģiskas dienas motivācija. Uzskatam, ka šis ir ideāls gabals tusikiem!”