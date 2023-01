Bijušais M.Čehova teātra aktieris Solovjovs iesaistās drāmā par Bjorkas atstādināšanu no amata

"Kultūras ministrija mani ir informējusi, ka pēdējo vēstuli, kurā ir apkopota informācija par visa gada vēstuļu saturu, ka to sūtījis teātra štata darbinieks," teic Bjorka.

Tomēr viņa atzina, ka viņai ir nojauta par to, kurš vai kuri no kolēģiem varētu "stāvēt" aiz šīm vēstulēm, bet viņa arī norāda, ka viņu rīcība nav pretlikumīga. "Viņi, manuprāt, pārkāpj cilvēcisko ētiku un dara ļoti zemiskas darbības, kuras ietekmē mūsu sabiedrību un tās saliedēšanos valsts līmenī. Viņi ir gatavi iet citā virzienā, spekulējot ar to.