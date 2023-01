"Zelta globusu" ceremonijai rekordzemi televīzijas reitingi

Pērn ceremonija televīzijā netika rādīta, jo NBC atteicās to darīt, reaģējot uz apsūdzībām par dažādības trūkumu Holivudas Ārzemju preses apvienības rindās un ētiskas dabas problēmām organizācijā.

"Zelta globusiem" nav līguma par ceremonijas pārraidīšanu televīzijā no nākamā gada.

NBC atteikusies no daudzgadu līguma un piekrita pārraidīt šā gada ceremoniju kā atsevišķu pasākumu.

Galvenās "Zelta globusu" godalgas otrdien tika piešķirtas īru komēdijai "The Banshees of Inisherin" ("Inišerinas Banšī") un Stīvena Spīlberga pusautogrāfiskajai drāmai "The Fabelmans" ("Fabelmani").