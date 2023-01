Ar plašu sabiedrības atbalstu glābj Jēkabpils bibliotēkas grāmatas

Tā kā Jēkapbils pilsētas bibliotēka atrodas pavisam netālu no Daugavas, bibliotēkas darbinieki sestdien sarīkojuši grāmatu evakuācijas talku. Cilvēku atsaucība bijusi liela un no bibliotēkas pagrabstāva pārvietota apmēram trešdaļa no kopējā krātuves fonda, kas ir ap 50 tūkstošiem vienību liels.