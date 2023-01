Valmierā durvis vērs kultūrtelpa "Akustika"

Restorānu atvērām jau aizpagājušā gada vasarā, kas bija pirmais etaps “Akustikas” tapšanā. Pirmo lokdauna periodu dzīvojām šeit uz vietas, restorānu būvējām no nulles ar domu, lai tas būtu maksimāli ērts gan viesiem, gan darbiniekiem. Kultūras dzīvi ar maziem dārza koncertiem terasē. Redzējām lielu atsaucību gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan no reģiona kopumā, beigu beigās jau arī brauca no Rīgas ciemos. Valmiera jau tomēr ir tāda liela kultūras mīļu pilsēta. Te ir arī teātris, ar kuru mums arī ir lieliska sadarbība – esam atvēruši mazu kafejnīciņu teātra pagaidu telpās. Sākām domāt par to, kas ar mūsu kultūras pasākumiem notiks rudenī, un, tā kā otrais stāvs vēl nebija pabeigts, izveidojām akustisku programmu ar dažādu mākslinieku dalību vakariņu laikā. Tā kā uz šiem vakariem arī bija diezgan liels pieprasījums, sapratām, ka ir jāmobilizējas un jāapgūst visas mums pieejamās telpas. Pagājušā gada nogalē sasparojāmies un pabeidzām gan mazo zālīti, gan otrā stāva jauno kultūrtelpu. Tā paredzēta ne tikai koncertiem, bet arī semināriem un plašākām viesībām.