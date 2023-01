No “na-na-na” līdz ierakstītam singlam – YDJ un Alises Haijimas “Atkārtot vēl”

Dziesma "Atkārtot vēl" tapusi pavisam negaidītā veidā, kad tās uzmetumu Modris Skaistkalns nodeva producentu apvienībai "YDJ". Viens no tās producentiem Lotars Lodziņš stāsta: "Modris atnesa dziesmu, kas bija iedziedāta ar "na-na-na", un piedāvāja to mums, teikdams, ka zina, ka producējam dažādas dziesmas, un līdz ar to iedomājies, ka, iespējams, mēs varētu uzņemties arī šo. Mēs uzreiz teicām "jā", lai gan tai vēl nebija vārdu un uzreiz pat nebija prātā neviens, kam dot šo dziesmu iedziedāt." Dziesmas tapšanā un producēšanā piedalījies arī grupas "Prāta Vētra" mūziķis, basģitārists Ingars Viļums, kurš iespēlējis gan ģitāras, gan basģitāras partijas.